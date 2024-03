Nei prossimi giorni freddo in aumento e maltempo in attenuazione, ma non mancheranno le piogge. La tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, dopo un lunedì ancora perturbato, da martedì 5 marzo si profila una generale attenuazione del maltempo. L'intensa perturbazione che travolgerà l'Italia tra domenica e lunedì tenderà infatti ad allontanarsi poi dal Belpaese, concedendo una tregua dalle piogge più intense.

Lo scenario meteo per i prossimi giorni si profila dunque più tranquillo, anche se l'atmosfera resterà parzialmente instabile e in alcune regioni potremo ancora osservare piogge e nevicate. A metà settimana, poi, si farà sentire anche un diffuso aumento del freddo.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

L’intensa perturbazione attesa sull’Italia tra domenica e lunedì si allontanerà dal paese nella giornata martedì 5 marzo, favorendo una generale attenuazione del maltempo. Alle sue spalle, tuttavia, l’atmosfera resterà instabile in particolare nelle regioni del Nord: specie nella seconda parte della giornata, sono previste piogge sparse anche a carattere di rovescio e nevicate sulle Alpi, fino a quote comprese tra i 1.000 e 1.500 metri. Nel resto d’Italia il tempo sarà più stabile, e osserveremo anche ampie schiarite.

I venti più intensi dovrebbero attenuarsi, ma soffierà ancora un Maestrale moderato o teso sul Tirreno, in Sardegna e al Sud; un moderato Libeccio coinvolgerà il mar Ligure.

Mercoledì 6 marzo le condizioni meteo saranno ancora stabili nelle regioni meridionali. Al Nord, invece, insisterà l’instabilità atmosferica con fenomeni in estensione anche sulle regioni centrali. Sui rilievi centro-settentrionali, quota neve prevista intorno ai 900-1.000 metri. I venti torneranno a intensificarsi, soffiando fino a tesi o localmente forti sui mari occidentali, e trasporteranno verso l’Italia una massa d’aria più fredda.

Si profila dunque un generale aumento del freddo, con la colonnina di mercurio che localmente scenderà fino a valori anche inferiori alla media stagionale: mercoledì il calo termico sarà sensibile soprattutto al Centro-Nord, giovedì anche al Sud.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora piuttosto incerta. Giovedì potremmo osservare un po’ di instabilità all’estremo sud, mentre per venerdì non sono previste precipitazioni di rilievo. A fine giornata, però, sarà possibile osservare segnali di peggioramento al Nord-Ovest: saranno le prime avvisaglie di una nuova perturbazione che, secondo le ultime proiezioni, dovrebbe investire l’Italia sabato 9 marzo. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti meteo per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.