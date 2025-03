Meteo: freddo artico in arrivo! Quanto durerà? La tendenza

Nella parte centrale della prossima settimana, tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, prevarranno condizioni anticicloniche con conseguente tempo per lo più stabile e soleggiato e la tendenza a un rialzo delle temperature che porrà fine alla breve fase di clima invernale.

Più nel dettaglio, mercoledì qualche annuvolamento consistente dovrebbe interessare solo le Isole maggiori, più denso e associato a qualche pioggia nell’est della Sardegna. Altrove prevarranno ampie schiarite con poche nuvole possibili su estremo Nordovest, Puglia e Calabria. L’inizio di giornata sarà ancora piuttosto freddo e con il rischio di gelate anche alle basse quote al Nord e nelle zone interne peninsulari; le massime invece mostreranno un primo rialzo già significativo, fatta eccezione per le zone più nuvolose delle Isole. I venti saranno in indebolimento al Nord e nel settore peninsulare dove si esaurisce quindi l’afflusso di aria fredda. Venti moderati dai quadranti orientali invece potranno ancora soffiare sullo Ionio e nelle Isole.

Giovedì 20 ancora situazione di stabilità atmosferica con annuvolamenti sparsi ma innocui ancora presenti nelle Isole e in graduale aumento anche nel settore ligure e tra Toscana e Umbria. Altrove ancora molte schiarite con al più qualche velatura passeggera. Temperature per lo più in rialzo nelle minime e in ulteriore aumento diffuso nelle massime che si riporteranno ovunque su valori nella norma. Venti moderati o tesi di Scirocco soffieranno su Ligure, Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia.

Per l’ultima parte della settimana le attuali proiezioni indicano un indebolimento dell’alta pressione sostituita da un flusso ondulato occidentale in cui potranno affacciarsi da ovest dei sistemi nuvolosi. Una prima perturbazione potrebbe transitare già tra venerdì 21 e sabato 22 con un generale aumento delle nuvole e una fase di precipitazioni che sembrano più probabili su Nordovest, Emilia e Toscana. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.