Meteo, forte maltempo in arrivo da martedì 20 ottobre: le zone più a rischio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di maltempo autunnale in arrivo nei prossimi giorni. La responsabile sarà la perturbazione numero 5 di ottobre, che investirà l'Italia martedì avvicinandosi dalla Spagna, e insisterà sul nostro paese anche nella giornata di mercoledì. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli, ma le attuali proiezioni mostrano una fase anche molto perturbata, caratterizzata da forti venti e precipitazioni intense, con accumuli localmente molto rilevanti, in grado di causare allagamenti.

La tendenza meteo da martedì 20 ottobre

Quella di martedì si preannuncia come una giornata di forte maltempo al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna, con piogge insistenti e forti temporali, questi ultimi più probabili in Liguria, in Toscana e nell’isola, con le precipitazioni in estensione entro fine giornata anche a Lazio, Campania, Veneto ed Emilia. Qualche rovescio isolato anche nel basso versante ionico. Sarà ventoso su tutti i mari, nelle regioni meridionali e Isole per venti di Scirocco, con mari mossi o molto mossi

Mercoledì, in base alle attuali proiezioni, rovesci e forti temporali saranno più probabili in Liguria, sull’alta pianura padana, nelle aree prealpine, al Nord-Est e in tutto il versante tirrenico. I venti saranno molto intensi: occidentali al Centro-Nord, meridionali al Sud e in Sicilia, con mari molto mossi o agitati.

Dal punto di vista termico, fino a metà settimana il clima nel suo complesso resterà mite, particolarmente al Centro-Sud e sulle Isole, complice anche il rinforzo dei venti umidi e caldi meridionali che accompagnano il passaggio frontale. Qui le temperature resteranno ben oltre la norma, nonostante il maltempo, superiori ai 20 gradi e anche oltre i 25 su Sardegna e Sicilia. Al Nord, invece, si profilano valori un più contenuti e di stampo più autunnale.