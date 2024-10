Meteo: settimana al via con forte maltempo al Sud. Più asciutto in Emilia Romagna

L’intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre) che da giorni insiste sull’Italia e responsabile dell'ennesima alluvione in Emilia Romagna, si sta lentamente allontanando con il suo vortice di bassa pressione diretto verso il Nord Africa. Se la situazione è migliorata al Centro-Nord, oggi (lunedì 21 ottobre) il maltempo insisterà ancora all’estremo Sud e in Sicilia, dove si potranno verificare situazioni di criticità a causa di locali nubifragi.

Nella prima parte di settimana si confermano condizioni di tempo più stabile al Nord, ma con possibili piogge in Liguria ed Emilia Romagna. Martedì 22 e mercoledì 23 al Centro-Sud saranno due giornate all’insegna della variabilità e instabilità con occasione per locali e rovesci o temporali. Nei prossimi giorni le temperature saranno in media o lievemente al di sopra.

Le previsioni meteo per lunedì 21 ottobre

Ampie schiarite in Lombardia, Liguria, Triveneto, Umbria e Toscana. Insisteranno più nuvole nel resto d’Italia, alternate a schiarite al Nord; non sono previste piogge in Emilia Romagna. Nubi compatte al Sud: piogge e temporali a tratti intensi su Calabria meridionale e Sicilia orientale; piogge isolate anche nel resto del Sud, in Sardegna e basso Lazio.

Temperature massime in lieve aumento, con picchi di 25 gradi al Centro-Sud. Venti moderati di Scirocco su Ionio, Calabria e Mare di Sardegna; venti in prevalenza deboli altrove.

Le previsioni meteo per martedì 22 ottobre

Nubi sparse in gran parte d’Italia con maggiori schiarite fino al pomeriggio al Nord; al mattino rovesci in Sicilia, nel pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e zone interne di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Basilicata; in serata possibile ritorno di qualche pioggia in Emilia Romagna e Liguria di Levante.

Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli con soltanto modesti rinforzi di Scirocco sui mari della Sicilia meridionale. Mosso lo Ionio e il Canale di Sicilia, poco mossi i restanti bacini.