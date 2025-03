Meteo: forte maltempo al Sud e rischio criticità. Le previsioni per le prossime ore

Il mese di marzo termina con condizioni meteo variabili, tempo spesso instabile e possibili locali episodi di forte maltempo. In particolare l’instabilità avrà origine dalla persistenza di una circolazione ciclonica nel Mediterraneo, attualmente centrata ad ovest della Penisola e diretta verso il Sud Italia.

La perturbazione numero 13 del mese, inserita in questa area di bassa pressione, dallo Ionio risalirà verso nord, investendo più direttamente le regioni meridionali e quelle centrali adriatiche, con una fase di precipitazioni anche intense e forti venti che potrebbero causare situazioni di criticità. Andrà meglio al Nord, grazie alla protezione offerta da un cuneo di alta pressione in temporanea espansione verso la regione alpina.

L’evoluzione successiva resta molto incerta ma con caratteristiche di tempo ancora variabile e instabile. Tra sabato 29 e domenica 30 si preannuncia l’ingresso di un’altra perturbazione (la n.14, di origine nord atlantica). In questo scenario, le temperature, pur restando sui livelli medi primaverili, avranno un andamento altalenante.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 26 marzo)

Al mattino piogge in estensione al Sud, alla Sicilia e alle regioni centrali adriatiche, con alcuni rovesci; qualche pioggia in Sardegna, poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel corso della giornata aumenta l’instabilità con piogge e temporali in quasi tutto il Centro-Sud, nelle Isole, e a carattere più isolato in Emilia, Appennino settentrionale, Prealpi lombarde, Veneto e Friuli.

In serata il maltempo insiste soprattutto al Sud, dove nell’arco della giornata sono attesi importanti quantitativi di pioggia. Temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia, in aumento al Nord. Venti moderati settentrionali sui mari di ponente e sul medio-alto Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 27 marzo

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti in Liguria e in Emilia, più compatti e con deboli piogge in Romagna. Qualche schiarita su Toscana e Sardegna, al mattino anche in Sicilia. Nelle restanti regioni cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su regioni centrali adriatiche, al Sud e, da metà giornata, anche in Sicilia. Possibili rovesci e temporali localmente forti; nevicate nell’Appennino centrale da 1400/1500 metri.

Temperature massime in ulteriore aumento al Nord dove si toccheranno i 21-22 gradi, stazionarie altrove. Venti da moderati a localmente forti settentrionali su regioni centrali, mari di ponente e Isole.