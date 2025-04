Meteo: fino alla Festa della Liberazione con allerta temporali. Le previsioni

Alta pressione ancora lontana dall’Italia anche per il ponte del 25 aprile: il tempo resterà instabile a causa del passaggio di più perturbazioni in rapida successione. La numero 6, arrivata ieri sera, ha investito con piogge e temporali il Nord e oggi (giovedì 24 aprile) raggiungerà anche il Centro-Sud.

Poi venerdì 25 aprile sarà la volta della perturbazione numero 7, diretta inizialmente al Nord-Est per poi estendersi a gran parte del Centro-Sud. I fenomeni associati al passaggio di queste perturbazioni potranno essere di forte intensità, con rovesci e temporali e non si esclude il rischio di grandine; attenzione anche alle raffiche durante i temporali più intensi.

Le temperature saranno altalenanti, con un lieve generale calo che ci porterà su valori vicini alla norma per il periodo. Sabato 26 si intravede una temporanea pausa, con maggiori spazi di sole, ma già per domenica 27 si profila un nuovo aumento delle nuvole e dell’instabilità. Su questo vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per giovedì 24 aprile

Graduali schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest; cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna. Nuvolosità più diffusa sul resto dell’Italia e tempo molto instabile: rovesci e temporali su Triveneto e al Centro-Sud, più insistenti nelle zone interne; qualche pioggia anche su Levante Ligure ed Emilia. In serata ancora piogge e rovesci sparsi solo al Nord-Est e tra Puglia meridionale e Calabria.

Temperature massime in generale calo. Venti moderati o forti di Maestrale nel Tirreno, in Sardegna, in Sicilia e sui mari circostanti; ventoso anche sul settore alpino; temporanei rinforzi di Foehn sulla pianura padana occidentale.

Le previsioni meteo per venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione

Instabilità di nuovo in aumento dapprima sul Nord-est, tra Friuli Venezia Giulia, basso Veneto ed Emilia Romagna, poi su gran parte del Centro-Sud, in particolare sui settori interni e Adriatici.

Più sole sul Nord-Ovest, con locali schiarite possibili sui settori tirrenici e all’estremo Sud, e cieli in prevalenza poco nuvolosi sulle Isole Maggiori. Temperature in calo più sensibile sui settori orientali. Ancora venti in prevalenza settentrionali, ma in progressiva attenuazione.