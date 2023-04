Meteo, fine del mese di aprile con l'alta pressione

A partire da mercoledì 26 aprile, dopo il passaggio delle ultime due perturbazioni del mese di aprile, si conferma un rialzo della pressione atmosferica con il ritorno di condizioni più stabili su tutta l’Italia. Dopo le piogge e i temporali tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, con un notevole rinforzo dei venti, la situazione è dunque destinata a diventare più stabile con venti in attenuazione.

Tendenza meteo, fine aprile più stabile

In questi giorni il clima sarà relativamente fresco per il periodo con temperature nel complesso vicine alle medie e non eccessivamente elevate. Da segnalare un po’ di Maestrale sul basso Adriatico. Verso la parte finale della settimana probabilmente le temperature aumenteranno portandosi al di sopra della media con punte diffusamente ben al di sopra dei 20-22 gradi. La Sardegna sarà la regione più calda con picchi anche intorno ai 25 gradi.



In seguito, fino a sabato 29 aprile, non sembrano profilarsi nuove perturbazioni sull’Italia anche se il tempo potrebbe risultare meno soleggiato con la presenza di una maggiore nuvolosità ma si tratta di una tendenza meteo che andrà verificata nei prossimi aggiornamenti.