Meteo, il tempo delle festività pasquali. Che clima avremo?

L’Italia è ancora alle prese con una tardiva ondata di freddo, responsabile di un clima in qualche caso invernale a causa dell’aria artica che ha cominciato ad affluire sulle nostre regioni all’inizio della settimana. Nel frattempo le condizioni del tempo sono migliorate anche al Sud grazie al definitivo allontanamento della perturbazione n.1.

Tuttavia, sul letto delle correnti nord-occidentali in quota si sta muovendo un’altra perturbazione (la n.2) che porterà precipitazioni sparse al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e in Toscana. Si tratta solo di una breve fase piovosa, insufficiente ad alleviare la grave siccità che da oltre un anno sta piegando le regioni settentrionali.

Sabato 8 aprile la perturbazione scorrerà rapidamente sul Centro-Sud contribuendo anche a rinvigorire l’area depressionaria fra il Mediterraneo centrale e i Balcani, struttura che sarà causa di instabilità a partire dal Nord-Est e successivamente, nella giornata di Pasqua, anche al Centro-Sud.

Lunedì di Pasquetta potrebbe insistere qualche episodio di instabilità sulle regioni meridionali, mentre al Centro, in Sardegna e soprattutto al Nord il tempo dovrebbe tornare stabile. Le temperature torneranno a risalire, specie nel fine settimana, ma con valori che in alcune regioni resteranno sotto la media.

Le previsioni meteo per venerdì 7 aprile

Tempo inizialmente stabile con ampie schiarite, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord e in giornata anche su parte del Centro. Entro il pomeriggio saranno possibili delle piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e in Toscana e anche dei temporali in Liguria. Quota neve intorno a 1200-1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Dalla sera graduale miglioramento al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Sud e al Nord-Est: valori in gran parte inferiori alla norma. Venti in rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 8 aprile

Sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna tempo in prevalenza soleggiato. Iniziali schiarite anche su Calabria e Sicilia, ma in peggioramento fra pomeriggio e sera. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con alcune precipitazioni più probabili su regioni centrali e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia in giornata. Dal pomeriggio locali piogge o rovesci anche tra Veneto e Friuli. Quota neve in Appennino intorno a 1200-1400 metri circa. Entro sera tempo in miglioramento al Centro.

Temperature per lo più in rialzo, eccetto le massime al Centro. Un po’ ventoso al Centro-Sud.