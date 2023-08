Meteo, Ferragosto con sole, caldo intenso e pochi temporali: i dettagli

Il giorno di Ferragosto sarà molto caldo e in prevalenza soleggiato, ma con l’insidia dei temporali di calore in montagna. L’anticiclone nord-africano continua infatti ad abbracciare l’Italia e più direttamente le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove il caldo intenso si è già fatto sentire con diffusi picchi dai 33 ai 36 gradi. Nel frattempo l’instabilità è andata aumentando nel settore alpino e nelle vicine pianure del Nord-Ovest, dove non sono mancati alcuni temporali anche di forte intensità e gravi impatti sul territorio. Nei prossimi giorni il caldo è destinato ad intensificarsi ulteriormente: infatti, nel corso di questa nuova settimana si conferma il rinforzo dell’alta pressione e quindi il proseguimento di questa fase di caldo oltre la norma, con il progressivo coinvolgimento anche delle regioni meridionali attualmente ai margini dell’anticiclone.

Le previsioni meteo per Ferragosto, martedì 15 agosto

Giornata di Ferragosto all’insegna del tempo soleggiato e caldo in gran parte del Paese. Al mattino nubi sparse con cieli parzialmente nuvolosi in prossimità del settore alpino. Nel pomeriggio consueto aumento delle nubi a ridosso dei rilievi, con possibile sviluppo di locali rovesci o temporali di calore specie lungo l’arco alpino, tendenti a insistere anche in serata sulle Alpi orientali. Non si escludono sporadici rovesci sui rilievi emiliani, toscani e laziali. Caldo in ulteriore intensificazione con punte di 33-35 gradi da nord a sud e picchi di 36-37 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. Venti deboli, a parte qualche rinforzo di Maestrale intorno alla Puglia e di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 agosto

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità sui settori di montagna, Alpi e Appennino centro-settentrionale, con il rischio di rovesci o temporali sparsi. Temperature stazionarie o in leggero aumento; i valori sono superiori alla norma climatica di circa 3-5 gradi. Venti in prevalenza deboli.