Meteo: Ferragosto rovente e anche oltre! La tendenza meteo

La parte centrale della settimana di Ferragosto vedrà un leggero indebolimento dell'Anticiclone, che tuttavia non darà luogo a cambianti significativi a livello meteo-climatico.

Mercoledì 14 agosto sarà quindi l'ennesima giornata all'insegna del sole su gran parte dell'Italia. Una maggiore nuvolosità sarà presente fin dal mattino sui settori alpini del Nord-Ovest, associata a locali temporali. Nelle ore più calde del giorno possibili temporali di calore anche sul settore alpino orientale e in prossimità della dorsale appenninica centrale. Temperature in leggero calo su Nord-Ovest e Toscana; senza variazioni significative altrove. Venti perlopiù deboli.

Caldo intenso fino a Ferragosto, poi potrebbe cambiare qualcosa: la tendenza meteo

Giovedì 15 agosto, giornata di Ferragosto, avremo cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Sarà possibile un aumento della nuvolosità e della probabilità di temporali isolati sulla Sardegna. Temperature in leggero calo in Sardegna; clima ancora estremamente caldo in tutto il Paese.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la situazione non cambierà in modo significativo neanche nella giornata di venerdì 16 agosto mentre nel corso del weekend si conferma la tendenza ad una leggera attenuazione del caldo a iniziare dal Centro-Nord. L'evoluzione appena descritta necessita di ulteriori approfondimenti: per maggiori dettagli vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.