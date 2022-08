Meteo ferragosto: Italia divisa in due, maltempo e sole. Ecco dove, le zone coinvolte

Quali saranno le condizioni meteorologiche per il giorno di ferragosto? In alcune aree dell'Italia arriva il maltempo e in altre il sole, con il Paese diviso in due: ecco chi potrà concedersi una scampagnata e chi dovrà stare al chiuso. Le previsioni meteo di ferragosto 2022.

Meteo ferragosto 2022, maltempo in arrivo in alcune zone

Dopo un'estate torrida come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo quest'anno, tutti si aspetterebbero una degna celebrazione a colpi di sole e bel tempo nel giorno che rappresenta un po' il suo apice, la vera grande festa della stagione: ferragosto. Gli italiani da settimane, convinti di godere di condizioni meteorologiche prive di precipitazioni (sulla scia di quanto quest'estate ci ha mostrato) si sono mobilitati organizzando scampagnate e gite fuori porta armati di barbecue, carbonella e pentoloni vari.

Purtroppo però le aspettative per molti verranno deluse e i piani dovranno essere drasticamente modificati, vedendosi costretti a trascorrere la giornata di lunedì 15 agosto al chiuso in un ristorante o addirittura in casa propria. La situazione non coinvolge tutti e buona parte degli italiani non dovrà in alcun modo rivedere i propri programmi, in quanto il maltempo in arrivo colpirà solo una parte dello stivale: chi sono i fortunati e chi invece dovrà rinunciare a uscire anche a ferragosto?

Purtroppo le previsioni confermano il transito di una perturbazione proveniente dalla Francia, che attraverserà dunque le regioni settentrionali dell'Italia. Questa perturbazione comporterà la formazione di rovesci e temporali sparsi, inizialmente al Nord-Ovest e sulle Alpi ma in estensione entro fine giornata anche alle Venezie.

Non è solo il Nord a essere interessato dal maltempo, in quanto anche scendendo potrebbero verificarsi alcuni rovesci in Umbria e sull'Appennino emiliano-romagnolo e potrebbero presentarsi velature o deboli nuvole al Centro e sulla Sardegna. Verso Sud invece le condizioni miglioreranno e il cielo sarà prevalentemente soleggiato, garantendo una giornata ideale per un picnic all'aperto, grazie anche alle temperature in aumento specialmente nelle regioni meridionali e nelle isole. Al contrario, invece, al Nord si registrerà un calo termico in concomitanza con l'instabilità e si estenderà fino all'Umbria e alla Toscana.