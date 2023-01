Meteo: febbraio al via nel segno dell'Anticiclone. Temperature in rialzo

La settimana prosegue con tempo sostanzialmente stabile e asciutto e clima mite nelle ore diurne grazie all’Anticiclone delle Azzorre che torna ad allungarsi sul Mediterraneo occidentale e sulla nostra Penisola.

Per venerdì 3 febbraio è probabile un temporaneo calo termico nelle regioni adriatiche e in quelle meridionali, che saranno lambite da un flusso di aria più fredda in transito sui Balcani.

Le previsioni meteo per martedì 31 gennaio

Giornata tra sole e nuvole in Abruzzo, Molise, al Sud e Isole, con piogge isolate, specie al mattino, su coste molisane, Puglia, Calabria, Sicilia tirrenica e sud della Sardegna; qualche nevicata sulle montagne della Calabria oltre 1000-1200 metri; cielo sereno in tutto il resto del Paese. Temperature massime quasi dappertutto in lieve rialzo e poco sopra la norma al Nord. Ventoso sulle Isole e al Sud per venti di Maestrale e Tramontana.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole su Alpi Orientali, regioni tirreniche e Isole, comunque in generale senza piogge o nevicate. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore lieve crescita, specie al Sud e medio versante adriatico. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove venti da deboli a moderati.