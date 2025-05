Meteo, fase instabile al Sud poi tregua nel weekend

Prosegue l’allerta sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, alle prese con il passaggio del ciclone “Ines”, giunto dal basso Mediterraneo nelle prime ore di giovedì, la cui perturbazione associata (la n.4 del mese) completerà il suo transito entro la fine della giornata odierna. Fino a questa sera attenzione, dunque, al rischio di precipitazioni localmente ancora intense, con possibili nuove criticità. Vi consigliamo, pertanto, di monitorare gli avvisi della Protezione Civile. Nel contempo, la coda di un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia e diretto verso i Balcani lambisce in queste ore le regioni del Centro-Nord, con una breve fase instabile, ma soprattutto con un temporaneo sensibile abbassamento delle temperature, dopo il caldo anomalo di giovedì. In alcuni casi si osserverà uno sbalzo termico anche di 7-8 gradi in appena 24 ore. In questo contesto la ventilazione resta sostenuta su tutti i nostri mari e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati. Nel weekend, tuttavia, si profila un generale miglioramento, seppure in un contesto di atmosfera localmente ancora instabile: limitatamente alle ore pomeridiane e in prossimità delle aree montuose. Le temperature rialzeranno verso valori per lo più oltre la norma e tipici di fine primavera.

Previsioni meteo per venerdì 16 maggio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio, fatta eccezione per una residua nuvolosità in queste prime ore della giornata, associata alle ultime locali piogge sul Piemonte, e qualche addensamento nel pomeriggio attorno alle zone montuose, ma con basso rischio di fenomeni. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti anche densa e compatta, con piogge e rovesci, localmente ancora intensi, su Puglia, Basilicata e Calabria, in esaurimento in serata e nella notte. In mattinata ultime piogge su Abruzzo e Molise, nel pomeriggio locali rovesci o temporali in sviluppo su basso Lazio e nelle zone interne della Sardegna. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese. Venti sostenuti al Centro-Sud, con mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 17 maggio

Sabato nuvolosità residua nella notte e in mattinata all’estremo Sud, con le ultime gocce di pioggia in Calabria. Nel resto del Paese prevarranno condizioni di tempo soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, addensamenti in sviluppo attorno alle zone montuose e interne limitrofe, associate a locali brevi rovesci o temporali: più probabili lungo le Prealpi di Nord-Est, la Carnia, la dorsale centro-settentrionale e l’entroterra ligure. Temperature: in rialzo nelle aree precedentemente interessate dal raffreddamento: clima primaverile nella norma, con valori per lo più compresi tra 19 e 24 gradi. Venti in attenuazione.