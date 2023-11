Meteo, fase di maltempo dal 21-22 novembre: pioggia, vento e calo termico

La perturbazione in arrivo martedì sull’Italia, di origine nord-atlantica (la numero 10 del mese), segnerà le condizioni meteorologiche nella parte centrale della settimana, particolarmente sulle regioni del Centro-Sud, dove è attesa una fase molto turbolenta. La massa d’aria fredda che accompagna la perturbazione, riversandosi sui bacini attorno alla Penisola sin dalla giornata di martedì, scaverà una depressione nei pressi dell’alto Tirreno, destinata a scivolare verso meridione nelle successive 48 ore, al punto da ritrovarla a sud di Lampedusa nella giornata di giovedì.



Tendenza meteo: parentesi di maltempo per il Centro-sud dal 21 novembre

Ne conseguirà una parentesi di maltempo, con precipitazioni mercoledì soprattutto sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulle Isole, mentre giovedì i fenomeni dovrebbero concentrarsi tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno possibili temporali e piogge localmente intense. Il tutto sarà ovviamente accompagnato da una ventilazione molto sostenuta, attivata dalla circolazione ciclonica, con raffiche di vento burrascose su tutti i bacini, che diverranno agitati o molto agitati e con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature subiranno una generale diminuzione, ma non è previsto l’arrivo dell’inverno: semplicemente un ritorno verso valori più consoni al periodo.

Per contro al Nord e sul medio-alto Tirreno il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato.



Si tratta di un’evoluzione ancora incerta nelle tempistiche e nelle modalità di sviluppo: incertezza che si amplifica nella parte finale della settimana, quando si dovrebbe profilare un generale miglioramento e di nuovo un rialzo delle temperature.