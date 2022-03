Meteo, dopo mesi di siccità tra il 30 e 31 marzo torna la pioggia anche al Nord

Mercoledì 30 una perturbazione di origine atlantica (la n. 6 di marzo) raggiungerà la nostra Penisola e dopo tanto tempo riporterà un po’ di pioggia al Centro-Nord, interessando parzialmente anche il Sud.

Nonostante siano previste piogge diffuse, non si registreranno accumuli di rilievo nelle regioni di Nord-Ovest, proprio quelle colpite dal deficit idrico più grave. La perturbazione porterà altre piogge giovedì, specie al Centro-Sud.

La fase di tempo perturbato insisterà anche nell’ultima parte della settimana, con l’arrivo di altre perturbazioni: l’inizio di aprile, infatti, si preannuncia a tratti piovoso e più freddo, con una probabile irruzione di aria artica nel Mediterraneo. Nel resto del continente è atteso un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con il ritorno di gelo e neve.

Le previsioni meteo per mercoledì 30

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno pioverà praticamente su tutte le regioni, con le piogge più insistenti e abbondanti sulle regioni centrali tirreniche. Neve sulle Alpi oltre 1500-1700 metri.

Temperature massime in sensibile calo al Centro-Nord, Puglia e Sardegna Occidentale. Venti moderati dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 31

Nuvole ovunque. Piogge sparse e intermittenti su gran parte del Nord, a eccezione dell’Emilia, e più giù anche su quasi tutto il Centro-Sud e Isole, a accezione di Toscana e Sicilia. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo nel basso versante tirrenico e in Sardegna.