  3. Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza

La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
12 Settembre 2025 - ore 11:00
La prossima settimana sarà probabilmente caratterizzata dal ritorno del tempo stabile su buona parte del nostro Paese. Il campo di alta pressione responsabile di questa situazione garantirà anche temperature tipiche della tarda estate su tutte le regioni italiane.

Lunedì 15 settembre avremo tempo soleggiato quasi ovunque, salvo temporanei addensamenti sulla Calabria nella prima parte del giorno. Venti tesi settentrionali sul canale d’Otranto e sull’alto mare Ionio, deboli altrove. Temperature in calo in Puglia e sulla Basilicata, in rialzo al Centro.

Clima estivo e tempo stabile anche nella seconda parte di settimana? La tendenza meteo

Martedì 16 tempo soleggiato sulle isole e su buona parte del Centro Sud; solo qualche nube al Nord e sulla Toscana. Possibili rovesci isolati nel pomeriggio sul settore alpino orientale, sfiorato da un fronte freddo in transito sull’Europa centrale. Temperature senza grosse variazioni e su valori leggermente superiori alla norma.

Gli ultimi aggiornamenti confermano che probabilmente l’alta pressione manterrà lontane le perturbazioni anche nella seconda parte della prossima settimana.

Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre ore 12:39

