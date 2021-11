Meteo, domenica 7 novembre tempo migliore al Centro-Sud

Italia divisa in due in questo primo weekend di novembre: prevalenza di sole e di tempo stabile al Nord, con i primi freddi della stagione; molta variabilità al Centro-Sud con caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia. Dopo un breve miglioramento confermato per la giornata di domenica 7 novembre, tra lunedì e mercoledì si profila un nuovo peggioramento, con occasione per altre precipitazioni, su buona parte delle regioni centro-meridionali, a seguito dello spostamento verso la Sardegna dell’area ciclonica attualmente in evoluzione sul Mediterraneo occidentale, a cui resta collegata la perturbazione n.3 del mese.

Nel frattempo le regioni settentrionali verranno lambite dalla coda di un fronte freddo (perturbazione n.4) in scivolamento dall’Europa centrale verso i Balcani, con un conseguente temporaneo aumento dell’instabilità atmosferica tra la Lombardia e il Nord-Est nella giornata di lunedì. Il divario termico tra Nord e Sud resterà marcato probabilmente fino a inizio settimana e tenderà a ridursi successivamente, grazie alla risalita di aria più mite fino alla regione alpina, con valori destinati a portarsi al di sopra della norma anche al Settentrione.

Le previsioni meteo per domenica 7 novembre

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, ma con la tendenza ad un aumento delle nubi nella seconda parte del giorno su bassa val padana, Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico. Nuvolosità irregolare altrove, alternata a schiarite. Precipitazioni inizialmente più probabili su Toscana e Sardegna, anche sotto forma di rovesci, in attenuazione nel pomeriggio. Dalla sera nuovo peggioramento lungo le coste del medio-alto Tirreno e in Liguria.

Temperature minime all’alba localmente vicine allo zero sulle pianure del Nord e nelle vallate alpine; massime in aumento al Centro-Sud, con punte localmente oltre 25 gradi nei settori tirrenici e in Sicilia. Ventoso su Liguria, regioni tirreniche, mari di ponente e Sicilia. Mari: fino a molto mossi quelli a ovest della Penisola.

Le previsioni meteo per lunedì 8 novembre

Tempo soleggiato su Valle d’Aosta, ovest e nord del Piemonte e nord della Lombardia. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese. Al Nord precipitazioni più probabili su Liguria, est e sud della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Al Centro-Sud piogge o rovesci soprattutto su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole.

Temperature minime in rialzo al Nord. Massime in lieve calo al Centro, ancora caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia. Venti in rinforzo sui mari di levante: di Bora sull’alto Adriatico, di Scirocco nel resto dell’Adriatico e sullo Ionio; molto vento anche nel Canale di Sardegna, in attenuazione sui restanti bacini di ponente, che resteranno mossi o molto mossi. In aumento il modo ondoso sui restanti mari.