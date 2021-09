Meteo in graduale peggioramento domenica 26 al Nord, parte del Centro e Sardegna a causa dell’arrivo di una perturbazione (la n.5 di settembre) che sta già portando alcune piogge e temporali al Nord-Ovest, in estensione anche al Nord-Est, Toscana e zone limitrofe nel corso della giornata odierna. Le precipitazioni saranno localmente intense, specie nel settore fra la Liguria e la Toscana. Sulle regioni meridionali, invece, la presenza dell’alta pressione africana garantirà ancora condizioni di tempo soleggiato e clima estivo con temperature che, in diverse zone, potranno raggiungere picchi al di sopra dei 30 gradi.

Tra lunedì 27 e martedì 28 la perturbazione, nell’allontanarsi verso est, favorirà ancora un po’ di instabilità residua prima sulle regioni centrali e nord-orientali nella giornata di lunedì, successivamente su quelle meridionali nella giornata di martedì. Le correnti più fresche alle spalle della perturbazione contribuiranno a ridimensionare le temperature, dapprima al Centro ed entro martedì anche al Sud. Nei giorni successivi, queste stesse correnti saranno causa di temporanee fasi instabili lungo la penisola.

Le previsioni meteo per domenica 26

Piogge sparse e temporali localmente intensi a partire dal Nord-Ovest, ma in rapida estensione all’Emilia e la Toscana, e successivamente, fra pomeriggio e sera, anche al Nord-Est, Umbria, Marche e alto Lazio. Nubi sparse anche in Sardegna ma con scarso rischio di pioggia. Tempo più soleggiato su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in Toscana, in ulteriore lieve crescita al Sud: caldo estivo sulle regioni meridionali e parte del Centro con picchi intorno ai 30 gradi e localmente anche leggermente oltre. Venti meridionali, a tratti moderati sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 27

Nuvolosità variabile in tutto il Paese, con anche dei momenti di tempo soleggiato. Nel corso del giorno possibili isolati rovesci e temporali su Veneto, Friuli, regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Campania e nord della Puglia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo invece al Centro, Campania e Sardegna: valori ancora estivi al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli, per lo più da ovest o nord-ovest.