Meteo, domenica 24 pioggia e temporali al Centro-Sud. Aria fresca: calo sensibile

La perturbazione (numero 6 di settembre) che ha raggiunto l’Italia porterà maltempo anche nella giornata di domenica 24, con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud e medio versante adriatico. Nel frattempo, l’aria fresca al seguito di questa perturbazione causerà un ulteriore calo delle temperature in molte zone del Centro-Sud e la fine del caldo anomalo anche nelle regioni meridionali.

A seguito del passaggio di questa perturbazione si instaurerà sulle nostre regioni meridionali una circolazione depressionaria che a inizio settimana stimolerà dell’instabilità concentrata proprio sul Sud Italia, dove sono previsti ancora numerosi temporali che, almeno nella giornata di lunedì, coinvolgeranno parzialmente anche le regioni centrali adriatiche.

L’inizio della settimana sarà anche caratterizzato da temperature in generale vicine alla norma, mentre per metà settimana è possibile un nuovo rialzo termico e il ritorno a un clima insolitamente caldo per il periodo.

Le previsioni meteo per domenica 24

Prevalenza di tempo bello in gran parte del Nord, alta Toscana e Sardegna. Nuvole altrove, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e tutte le regioni meridionali.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in deciso calo invece in gran parte del Sud e medio versante adriatico; ancora un po’ di caldo anomalo solo all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 25

Bello al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie in Sardegna: nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo all’estremo Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto del Paese. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.