Meteo, domenica 21 soleggiata con qualche disturbo al Sud e in Sicilia

Il weekend prosegue con una domenica 21 di tempo in prevalenza stabile sull’Italia grazie al rinforzo dell’alta pressione, che anche all’inizio della settimana garantirà condizioni di tempo soleggiato soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Il medio Adriatico e le regioni meridionali invece verranno lambite da un vortice di bassa pressione sui Balcani, che potrebbe determinare una maggiore instabilità, favorendo lo sviluppo di alcuni rovesci e temporali. La ventilazione settentrionale insisterà anche all’inizio della settimana, con il Maestrale, ma più attenuato, al Sud e sulle Isole; lunedì 22, temporaneamente, si attiverà anche la Bora sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 21

Giornata con tempo stabile e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e in gran parte della Sicilia. Al Sud e nella Sicilia orientale maggiore variabilità, con una nuvolosità irregolare e qualche isolato e breve rovescio possibile al mattino in Salento, nelle ore pomeridiane e serali tra Campania e Calabria tirrenica.

Temperature stazionarie e con valori ovunque nella norma. Venti di Maestrale, deboli al Centro, moderati o localmente forti al Sud e Isole, con mari mossi o molto mossi. Ventilato anche sui settori alpini più settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 22

Tempo soleggiato o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna, con qualche annuvolamento in più su Alpi orientali e Friuli. Parzialmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, con nuvole a tratti compatte; rovesci e isolati temporali al mattino tra Abruzzo e nord della Puglia; nel pomeriggio possibili anche nel resto del Sud e nella Sicilia centro-orientale.

Temperature in calo nel medio Adriatico e al Sud. Venti settentrionali di moderata intensità in Adriatico, di Maestrale nei Canali di Sicilia e di Sardegna.