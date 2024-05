Meteo: domenica 19 maggio clima estivo al Sud e altre piogge

Nei prossimi giorni l’assenza dell’alta pressione permetterà a nuove perturbazioni di raggiungere il nostro paese. Dopo il passaggio di due perturbazioni nella giornata odierna (sabato 18 maggio), una al Sud e l’altra sul Nord-Ovest, nella giornata di domenica 19 una nuova perturbazione nord-africana (la n. 8 di maggio) attraverserà il Centro-Sud lambendo l’Emilia Romagna. Le temperature sono risalite al Nord tornando in linea con le medie del periodo mentre al Sud e nelle due Isole maggiori il clima resta pienamente estivo con valori anche oltre i 30 gradi.

L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da un tempo piovoso al Centro-Nord per l’arrivo dell’ennesima perturbazione (la n. 9), sospinta sul nostro paese da un persistente vortice ciclonico posizionato sulla Francia occidentale; tra il pomeriggio di lunedì 20 e la mattina di martedì 21 maggio saranno nuovamente possibili forti piogge e intensi temporali.

Da martedì calo termico al Sud e in Sicilia con temperature che torneranno su valori più in linea con il periodo. Nei giorni successivi, l’attuale tendenza indica la persistenza di un tempo spesso piovoso e perturbato sulle regioni centro-settentrionali mentre la situazione sembrerebbe restare più stabile e soleggiata al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 19 maggio

Giornata prevalentemente nuvolosa e instabile al Centro-Sud e nelle due Isole maggiori, con rovesci sparsi e temporali attesi soprattutto da metà giornata e nelle zone interne. Al Nord giornata abbastanza soleggiata con un cielo poco o parzialmente nuvoloso: qualche locale temporale in sviluppo nel pomeriggio, pioggia possibile sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale.

Temperature in calo di qualche grado nelle regioni centro-meridionali ma comunque sempre elevate al Sud e in Sicilia con punte vicine ai 30 gradi. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi da est-sudest intorno alla Sicilia. Mossi il Canale di Sicilia e il Canale di Sardegna, in prevalenza poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 20 maggio

Tempo generalmente soleggiato al Sud e in Sicilia. Nuvoloso o molto nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna con tempo in peggioramento nel corso della giornata: le piogge si intensificheranno gradualmente, soprattutto tra pomeriggio e sera, a partire da Sardegna, Centro Italia e Nord-Ovest, successivamente in serata anche al Nord-Est. Attenzione, localmente saranno possibili forti piogge e intensi temporali.

Temperature in lieve calo al Nord e in Sardegna, in crescita nel resto del Centro-Sud con valori anche oltre i 30 gradi su regioni meridionali e Sicilia. Venti in prevalenza deboli, eccetto qualche moderato rinforzo da sud nelle regioni meridionali e da nordovest sul mare di Sardegna. Mari mossi i mari intorno alle Isole maggiori e su buona parte del mar Tirreno.