Meteo, domenica 19 Italia tra sole e nuvole: rischio pioviggini, ecco dove

Tra domenica 19 e martedì 21 l’alta pressione continuerà a dominare la scena garantendo condizioni di stabilità, anche se non mancheranno le nuvole soprattutto nell’area ligure, tirrenica e sull’alto Adriatico, ma in un contesto di sostanziale assenza di precipitazioni rilevanti.

La massa d’aria piuttosto mite che accompagna l’anticiclone continuerà a mantenere le temperature su livelli insolitamente alti per il periodo, specie al Centro-Nord. Il caldo anomalo si avvertirà anche in montagna e in particolare nelle Alpi, dove lo zero termico si collocherà oltre i 3000 metri, in particolare nel settore occidentale dove potrà raggiungere e superare i 3500 metri.

La circolazione atmosferica potrebbe subire un radicale cambiamento nella seconda parte della prossima settimana con l’arrivo delle piogge e di aria più fredda, ma si tratta di una previsione ancora affetta da un ampio margine di incertezza.

Le previsioni meteo per domenica 19

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi centro-occidentali, nel settore del medio-basso Adriatico, nel versante ionico, nelle isole maggiori e, in giornata, anche su Piemonte e Lombardia. Nubi compatte nel resto d’Italia, accompagnate da locali deboli piogge o pioviggini su Levante ligure, alta Toscana e Campania.

Al mattino possibile presenza di nebbie in sollevamento per lo più nella bassa pianura padana. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con punte di 15-19 gradi. Un po’ ventoso per venti di Libeccio.

Le previsioni per lunedì 20

Insistono condizioni di tempo stabile. Schiarite ampie fin dal mattino al Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Un po’ di nuvole sparse altrove, ma con tendenza a maggiori aperture nel corso della giornata. Al mattino possibile presenza di banchi di nebbia in pianura padana e nelle valli del Centro.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest e in Emilia, quasi stazionarie altrove: valori sempre oltre la media in gran parte del Paese. Venti in prevalenza deboli.