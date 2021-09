La perturbazione numero 4 di settembre sta portando l’autunno al Nord e parte del Centro, mentre il clima si mantiene tipicamente estivo al Sud Italia e in Sicilia. Domenica 19 molte piogge riguarderanno le nostre regioni settentrionali, con un aumento sensibilmente dell’instabilità sulle regioni centrali: in questi settori si formeranno numerosi temporali anche di forte intensità, con il rischio di locali nubifragi. L’aria fresca che accompagna il sistema perturbato causerà un calo termico al Nord, dove il clima risulterà fresco. Al Sud, invece, la situazione meteo rimarrà più tranquilla e le temperature insolitamente alte, punte oltre il 30 gradi.

L’inizio della prossima settimana vedrà un generale miglioramento della situazione in seguito all'allontanamento della perturbazione n.4; in seguito tra martedì e giovedì sembra molto probabile la formazione di un’area di bassa pressione a ovest dell’Italia capace di condizionare il tempo sulle nostre regioni. Nel frattempo le temperature rimarranno di stampo estivo al Sud, dove continuerà ad affluire aria calda, mentre al Nord il clima sarà sicuramente più fresco con valori a tratti anche sotto le medie.

Le previsioni meteo per domenica 19

Molte nubi al Nord, con rovesci e temporali sparsi e diffusi a tratti anche di forte intensità. Aumento delle nubi al Centro, con isolati temporali già al mattino su Toscana, pei verso Umbria, Marche e Lazio. Da poco nuvoloso a nuvoloso in Campania e nord della Puglia in generale senza piogge, e in Sardegna dove non si esclude invece qualche pioggia; in prevalenza bello nel resto del Sud.

Temperature massime in calo al Nord e Isole Maggiori, pressoché invariate altrove. Venti forti di Libeccio in Liguria, forti di Maestrale in Sardegna, tesi occidentali anche sul Mar Tirreno. Attenzione alle possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 20

Maggior nuvolosità specialmente su Alpi, Nord-Est, settori interni e versante tirrenico della Penisola; rischio di sporadiche piogge prevalentemente su, Appennino settentrionale e coste della Campania. Nelle altre zone il tempo sarà più soleggiato e poco nuvoloso.

Le temperature tenderanno a diminuire su gran parte del Centro-Sud rimanendo comunque su livelli estivi al Sud con locali picchi anche leggermente oltre i 30 gradi. Al Nord stazionarie con valori nella media o lievemente sotto.