Meteo, domenica 14 maggio di pioggia. Ciclone Mediterraneo in formazione

Il fine settimana prosegue con una domenica 14 maggio anch’essa caratterizzata da condizioni di marcata instabilità in gran parte del nostro Paese, con piogge e rovesci anche temporaleschi alternati a temporanee schiarite. La prima parte della prossima settimana trascorrerà ancora con l’assenza dell’alta pressione e, anzi, con l’arrivo di un’altra intensa perturbazione (la nr. 5 del mese), con le caratteristiche di un ciclone mediterraneo, in sviluppo nella giornata di lunedì nel Canale di Sicilia e con il minimo di pressione posizionato, a fine giornata, in prossimità dell’Isola e diretto in seguito verso il Tirreno centrale.

Il vortice ciclonico con l’intensità prevista attualmente dai modelli matematici, sarebbe associato a venti tempestosi, con raffiche oltre i 100 km/h e mari molto agitati, con rischio di mareggiate; inoltre darebbe luogo ad una nuova intensa ondata di maltempo al Centro-Sud, con rischio di forti temporali e nubifragi già lunedì in Sicilia. Martedì le piogge raggiungeranno anche il Nord con precipitazioni che potrebbero essere nuovamente abbondanti in Emilia Romagna.

Le previsioni meteo per domenica 14 maggio

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi su Piemonte meridionale, Nord-Est, regioni centro-meridionali e Sicilia. Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di locali rovesci e temporali al Centro-Nord, specie sulle zone interne e montuose, in Campania e Puglia. Nella notte tempo in peggioramento in Sicilia e all’estremo Sud.

Temperature in rialzo al Nord e al Sud. Venti tesi di Scirocco su Ionio, Puglia e basso Adriatico; debole Maestrale o Tramontana su Tirreno e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 15 maggio

Piogge e rovesci entro il pomeriggio in Sicilia, regioni meridionali, Abruzzo, Molise e Lazio, con rischio di forti temporali nelle zone tirreniche. Tempo più soleggiato altrove, con qualche pioggia su Sardegna e Marche. In serata i fenomeni più intensi investiranno Campania, Appennino centrale e Marche.

Giornata ventosa al Centro-Sud per forti venti, con raffiche di burrasca o tempesta, in rotazione antioraria intorno all’intensa depressione centrata nel basso Tirreno. Mari agitati al Sud e intorno alle Isole, con possibili mareggiate.