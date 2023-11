Meteo: domenica 12 novembre nuovo peggioramento. Le regioni coinvolte

Dopo la tregua odierna (sabato 11 novembre) si prospetta per domenica 12 un nuovo peggioramento del tempo, per lo più al Centro-Sud, a causa del passaggio di una nuova perturbazione (la n.7 del mese) piuttosto veloce - ma ancora una volta accompagnata da qualche intenso rovescio o temporale -, che già a fine giornata si sarà allontanata verso i Balcani.

Successivamente, nella prima metà della prossima settimana, sembra confermato un rinforzo dell’alta pressione che riporterà generali condizioni di tempo stabile con temperature in rialzo verso valori miti per il periodo al di sopra delle medie stagionali; attenzione però, perché durante le ore più fredde del giorno sarà probabile la formazione di qualche nebbia sulle pianure e valli del Centro-Nord. L’attuale tendenza mostra un possibile peggioramento tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre con il ritorno delle precipitazioni e un calo termico nel fine settimana.

Le previsioni meteo per domenica 12 novembre

Giornata per lo più nuvolosa. Piogge sparse su gran parte del Centro-Sud con locali rovesci o temporali, più probabili al Centro e sul settore del basso Tirreno tra Campania e Calabria; nel pomeriggio migliora in Toscana e soprattutto in Sardegna con ampie zone soleggiate. Al Nord inizio di giornata con molte nuvole in transito ma con schiarite nel pomeriggio al Nord-Ovest e settori occidentali di Emilia e Veneto; sulle Alpi, specie su quelle di confine, precipitazioni sparse, nevose oltre 1000-1600 metri.

Alla sera tendenza a un generale e progressivo miglioramento sulle regioni centro-meridionali con le ultime precipitazioni all’estremo Sud. Temperature massime in calo al Centro-Nord, in rialzo sulle Isole con possibili punte di 24-25 gradi. Venti occidentali da moderati a localmente forti tra i mari di ponente e lo Ionio con mare mosso o molto mosso.

Le previsioni meteo per lunedì 13 novembre

Giornata nel complesso abbastanza soleggiata anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Un po’ di nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare interesserà i settori alpini, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria tirrenica, nord della Sicilia e Sardegna occidentale. Nevicate deboli e sporadiche ad alta quota, oltre i 2000 metri, sulle Alpi di confine di Val d’Aosta, alto Piemonte e Alto Adige. Nel resto d’Italia cielo poco nuvoloso o sereno.

Clima diurno mite per il periodo con temperature in generale aumento e ovunque oltre le medie stagionali. Venti fino a moderati da ovest o nordovest sui mari di ponente e tra basso Adriatico e Ionio orientale con mari mossi.