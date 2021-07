Meteo, domenica 11 luglio tra sole e caldo senza eccessi

Si profila una domenica all’insegna del sole con un caldo estivo in generale nella norma, caratterizzato da temperature senza eccessi, con massime intorno ai 30 gradi. Il caldo intenso però dovrebbe tornare ad intensificarsi all’inizio della prossima settimana quando sul Mediterraneo Centrale tornerà ad allungarsi l’Anticiclone di matrice africana. Le odierne proiezioni, da confermare nei prossimi giorni, mostrano però che già a metà della prossima settimana le temperature potrebbero subire una nuova sensibile flessione.

Previsioni meteo per domenica 11 luglio

Domenica tempo in prevalenza soleggiato: un po’ di nuvole e isolati rovesci solo sulle Alpi Orientali. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con massime comunque per lo più al di sotto di 35 gradi. Venti in generale deboli con ancora locali rinforzi di Maestrale e con mari localmente mossi al Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì 12 luglio

Lunedì prevarrà il sole sull’Italia. Da segnalare qualche nuvola alta e sottile in transito al Centro e sulla Sardegna. Nel pomeriggio un aumento della nuvolosità sulle regioni dell’estremo Nordovest. Dalla sera rovesci e temporali in sviluppo sulle Alpi occidentali. Nella notte questa fase instabile si propagherà alla pianura piemontese e al nord della Lombardia.

Temperature in aumento con clima caldo al Sud e Isole. Venti: da deboli a moderati sud orientali sulla Sardegna, con qualche rinforzo nel Canale di Sardegna; generalmente deboli altrove.