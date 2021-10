Meteo, domenica 10 ottobre ancora instabile e ventoso al Sud e Sicilia

Anche fra domenica e lunedì le condizioni del tempo saranno influenzate dalla circolazione di bassa pressione posizionata fra i Balcani e la nostra penisola. Di conseguenza insisteranno condizioni di tempo perturbato e instabile soprattutto al Sud e sulla Sicilia, e in parte anche sul settore adriatico dove non mancheranno piogge, locali temporali e venti intensi settentrionali. Nel frattempo continuerà a fluire aria fredda sulla nostra penisola, con conseguente ulteriore calo termico che porterà le temperature al di sotto della norma in quasi tutto il Paese. La tendenza per i giorni successivi resta ancora incerta: lo scenario più probabile vede a metà settimana l’irruzione di un altro impulso freddo di origine polare diretto più decisamente verso i Balcani, ma capace di influenzare il tempo anche sulle nostre regioni con nuove fasi instabili, venti forti e sbalzi termici.

Previsioni meteo per domenica 10 ottobre

Tempo instabile al Sud e in Sicilia dove saranno possibili piogge sparse e temporali. Nubi e piogge isolate possibili anche sulle regioni del medio Adriatico. Tempo più stabile nel resto del Paese, con le schiarite più ampie al Nord-Est, in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo, con valori in generale sotto la media. Ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì 11 ottobre

Cielo in gran parte nuvoloso lungo l’Adriatico, al Sud e sulle Isole, con piogge e rovesci a carattere isolato e intermittente in Romagna, sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Non si escludono locali nebbie al primo mattino sulla Valpadana occidentale. Inizio di giornata freddo al Centro-Nord con minime sotto i 10 gradi; massime senza grandi variazioni e ancora sotto la media. Ventoso per Maestrale al Centro-Sud.