Meteo, domani ancora instabile: dove arrivano piogge e temporali? Le previsioni dal 3 luglio

L’ondata di calore al Sud e in Sicilia è interrotta con l’arrivo di un'intensa e più fresca ventilazione nord-occidentale che accompagna la prima perturbazione di luglio, responsabile di una fase di instabilità con dei temporali che si sono spinti fino alle nostre regioni meridionali. Nel corso della prossima notte e poi nella giornata di mercoledì, un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) farà sentire i suoi effetti ad iniziare dal Nord Italia, con temporali che anche stavolta raggiungeranno il Centro-Sud nella seconda parte del giorno, accompagnati da un ulteriore calo termico e forti venti di Maestrale.

Tra giovedì e venerdì si profila poi una nuova rimonta dell’alta pressione verso l’Italia, garanzia di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo e su livelli estivi ma senza eccessi.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 luglio

Domani in mattinata cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con rovesci e temporali sparsi, più probabili e localmente di forte intensità tra est Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; rovesci anche in Toscana e tra bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno nelle aree montuose del Nord, nell’interno del Centro, sul Lazio e nel basso versante tirrenico. Altrove tempo più stabile, ma non mancheranno degli annuvolamenti.

Temperature massime in diminuzione quasi ovunque, tranne sul medio versante adriatico, con valori diffusamente sotto la norma, per lo più comprese tra 23 e 30 gradi. Venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, ancora molto forti in Sardegna e Sicilia. Mari: localmente agitati il Mare di Sardegna e i canali delle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 4 luglio

Giovedì tempo stabile in quasi tutto il Paese, con soltanto annuvolamenti passeggeri e qualche rovescio nelle ore del primo mattino sulle coste di Venezie e Romagna e, nel pomeriggio, sull’Appennino della Calabria. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna. Venti ancora moderati di Maestrale sulle Isole e i mari circostanti, che restano molto mossi.