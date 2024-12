Meteo: domani ancora piogge al Sud, nuova fase di maltempo verso l'Immacolata

Domani, giovedì 5 dicembre, la perturbazione numero 1 di dicembre influenzerà ancora le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali, portando piogge soprattutto al Sud per poi esaurire i suoi effetti nelle prime ore di venerdì, quando vivremo un diffuso ma temporaneo miglioramento.

Già nella giornata di venerdì 6 dicembre una veloce perturbazione atlantica riuscirà a lambire il Nord Italia portando delle deboli nevicate sulle Alpi più settentrionali.

Il weekend dell’Immacolata, poi, sarà segnato dal transito di un’altra perturbazione – la terza di dicembre – che sarà più intensa e accompagnata da una massa d’aria fredda. Il sistema perturbato raggiungerà il Nord nella giornata di sabato per poi investire anche il resto del Paese tra la notte successiva e domenica 8 dicembre. Ci attende quindi un fine settimana di maltempo pienamente invernale, con piogge, temporali, venti molto forti e nevicate a quote basse sulle Alpi e in Appennino.

Le previsioni meteo per giovedì 5 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, con locali banchi di nebbia fino al primo mattino e poi nella successiva notte nella bassa pianura lombarda. Da nuvoloso a coperto sul resto d’Italia, con piogge in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia, a tratti anche intense e più insistenti in Puglia, Basilicata e nel nord dell’isola. Quota neve in Appennino Centrale da 900-1.300 metri.

Temperature massime in generale lieve calo, più marcato al Sud. Giornata ventosa per forti venti su alto Adriatico, Emilia Romagna, Centro-Sud e Isole; forti raffiche in Appennino e in Puglia. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 6 dicembre

Tempo in graduale miglioramento nel medio versante adriatico e al Sud, con più nubi al Meridione e residue piogge fino al mattino. Cielo generalmente da poco a parzialmente nuvoloso, con deboli precipitazioni sulle Alpi di confine, nevose ad alta quota. Possibili banchi di nebbia fino al mattino nella pianura lombarda.

Temperature minime in sensibile calo al Centro; massime in temporaneo rialzo su Alpi e Centro-Sud. Venti da moderati a forti sui mari di ponente e intorno alle Isole; forti raffiche da ovest in Sardegna.