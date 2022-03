Meteo, dal 23 marzo clima primaverile e punte di 20 gradi

Dopo il freddo invernale arriva aria di primavera sull'Italia, in particolare da metà settimana. A partire da martedì 22 marzo inizieremo a osservare una leggera risalita delle temperature e le condizioni meteo diverranno stabili in tutto il Paese, con sole alternato a qualche nuvola innocua sulle Isole e al Sud. La stabilità atmosferica ci accompagnerà probabilmente fino alla fine della settimana.

Venti moderati di Maestrale e Tramontana insisteranno sull’Adriatico e al Sud, venti orientali di moderata intensità soffieranno anche sui mari intorno alla Sardegna.

Da mercoledì aria più mite sull'Italia e clima primaverile

Questa ventilazione si attenuerà ai ulteriormente nella giornata di mercoledì 23 marzo in corrispondenza del rinforzo dell’alta pressione che, accompagnata da aria più mite, darà il via a un deciso rialzo delle temperature con un rimbalzo che porterà la colonnina di mercurio a superare la media stagionale: potremo anche avvicinarci alla soglia dei 20 gradi. Inizialmente il rialzo termico sarà sensibile soprattutto al Nord, e a seguire nelle regioni tirreniche e poi nel resto dell’Italia.

Per il momento non ci sono quindi buone notizie per quanto riguarda la siccità che soffoca il Nord: in particolare al Nord-Ovest non arrivano precipitazioni significative da oltre 3 mesi e la situazione sta diventando sempre più preoccupante.