Meteo, dal 23 gennaio nuovo peggioramento: pioggia e neve a quote basse

Dopo una tregua nella giornata di giovedì, il tempo sull’Italia è nuovamente destinato a peggiorare. Nel corso della giornata di venerdì una veloce perturbazione atlantica (la n.9 di gennaio) raggiungerà gradualmente il Centro-Nord per poi attraversare anche il Sud Italia entro sabato mattina. Nella serata-notte di venerdì deboli nevicate a quote molto basse, anche di 200-300 metri, interesseranno le regioni di Nord-Ovest. Sabato, mentre questa perturbazione si allontanerà verso i Balcani, un nuovo sistema perturbato (perturbazione n.10), più intenso del precedente, si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale alla Sardegna. Tra la sera-notte di sabato e la giornata di domenica attraverserà praticamente tutta l’Italia, portando molte piogge, ancora neve a bassa quota in Piemonte ed entroterra ligure, venti e mari in rinforzo al Centro-Sud. Le temperature, al di là di qualche oscillazione, resteranno di stampo invernale vicine alla norma. Secondo le attuali proiezioni dei modelli di previsione, durante la prossima settimana l’alta pressione dovrebbe rimanere ai margini dell’Europa consentendo a nuove perturbazioni atlantiche di raggiungere anche il nostro Paese. Sono così attese nuove fasi di maltempo che porteranno piogge, venti e mari in rinforzo ma anche altre nevicate sulle Alpi, buona notizia quest’ultima in vista delle imminenti Olimpiadi invernali.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 23 gennaio

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con precipitazioni che, entro il pomeriggio, andranno a interessare il Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e nord delle Marche; qualche debole e isolata pioggia possibile anche in Sardegna. In Piemonte, entroterra ligure e Lombardia occidentale neve a quote molto basse di 200-300 metri e con pioggia mista a neve in pianura. Su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e regioni meridionali giornata stabile e abbastanza soleggiata con annuvolamenti alternati a schiarite. Temperature in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Venti in rinforzo sui mari di ponente con mare mosso o molto mosso; restano ancora un po’ mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto.

Previsioni meteo per sabato 24 gennaio

Sabato. Al mattino piogge nell’estremo Nord-Est (neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri), Marche e regioni meridionali ma in rapida attenuazione; nel pomeriggio qualche residua pioggia essenzialmente in Campania. Peggiora in Sardegna con nubi in aumento e piogge in arrivo dal pomeriggio, in estensione in serata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Neve in Piemonte ed entroterra ligure fino a 300-400 metri. Temperature in generale ma comunque contenuto rialzo. Venti da moderati a tesi per lo più meridionali su Mar Ligure e al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.