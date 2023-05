Meteo, dal 10 maggio nuove piogge, venti forti e temporali

Nel corso di mercoledì 10 maggio un attivo sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest, coinvolgendo più direttamente il resto del Paese e con strascichi di instabilità almeno fino a giovedì. Tra venerdì e sabato potrebbe arrivare la perturbazione n 4. Si profilano dunque giornate molto instabili con venti forti, piogge e temporali.

Tendenza meteo: anche nel weekend del 13-14 maggio fasi di maltempo

Da venerdì nel Mediterraneo centrale e l’Italia tenderà infatti a formarsi una circolazione depressionaria che andrà intensificandosi nel fine settimana quando, secondo le attuali proiezioni, sarà centrato in prossimità della Sardegna dando luogo a una notevole intensificazione dei venti in tutto il Paese e ad una probabile fase di maltempo. Ci sarà il rischio di fenomeni di forte intensità a iniziare proprio dall’Isola, dalle regioni tirreniche e dal Nordovest in successiva estensione poi a gran parte del nostro Paese.



Le temperature massime, in temporanea ripresa nella giornata di giovedì quasi ovunque, nel fine settimana subiranno un nuovo calo al Centro-nord e in Sardegna mentre l’estremo Sud e la Sicilia saranno investite da correnti sciroccali con un clima molto mite.