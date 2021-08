Meteo, da venerdì 27 nuovi temporali e aria più fresca sull'Italia

Tra venerdì 27 e il weekend del 28 e 29 agosto l’Italia verrà raggiunta da una nuova perturbazione che porterà nuovi temporali e un generale calo delle temperature. L’aria più fresca investirà l’Italia a partire dal Nord, e entro domenica raggiungerà anche il Sud Italia.

Nella giornata di venerdì 27 saranno possibili temporali al mattino sulla Emilia e Liguria di Levante, e dal pomeriggio su Emilia Romagna e Marche. In serata aumenta il rischio di rovesci e temporali isolati anche sulle Alpi di Nord-Ovest. Altrove il tempo risulterà più soleggiato. Le temperature saranno in calo al Nord, mentre subiranno un lieve aumento sui settori adriatici del Centro-Sud, in Calabria e Sicilia.

Sabato 28 il nucleo di aria decisamente molto fresca e instabile raggiungerà il Centro-Nord, determinando dell’instabilità su alcuni settori della Valle Padana, in Liguria e su parte del Centro. Le temperature scenderanno in maniera sensibile al Centro-Nord, in particolare sui settori orientali.

Domenica 29 i venti più freschi raggiungeranno anche le regioni del Sud, accompagnati da qualche rovescio isolato (stando allo scenario più probabile non sembrerebbe trattarsi di fenomeni particolarmente intensi).