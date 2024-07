Meteo, da venerdì 5 Anticiclone in rinforzo, ma nel Weekend non mancheranno i temporali

L’allontanamento della perturbazione n.2 del mese favorisce il ritorno della stabilità accompagnata da temperature in generale risalita, grazie anche alla rimonta dell’alta pressione.

Queste condizioni proseguiranno per tutto il fine settimana soprattutto al Centro-Sud, mentre le regioni del Nord saranno lambite da una perturbazione atlantica (la n.3) in grado di riportare una certa instabilità prevalentemente sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Nel frattempo, l’anticiclone fino a quel momento non particolarmente robusto, comincerà a rigonfiarsi più decisamente dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo e l’Europa dell’est, trascinando una massa d’aria molto calda di origine sahariana. Prenderà vita, così, una nuova ondata di caldo che comincerà probabilmente domenica sulle regioni meridionali per poi proseguire e intensificarsi nel corso della prossima settimana su gran parte del Centro-Sud con temperature anche oltre i 35°C fino a raggiungere la soglia dei 40°C col passare dei giorni.

Le regioni settentrionali resteranno ancora una volta ai margini della massa d’aria torrida, con temperature un po’ più contenute, eccetto in Emilia Romagna dove le condizioni saranno più simili a quelle del Centro Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 5

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi e nel pomeriggio anche in Appennino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche al Nord-Ovest; nella notte possibili isolate piogge sulle Alpi occidentali.

Temperature in generale rialzo, con valori vicini alla norma. Venti in indebolimento a regime di brezza, con rinforzi di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale.

Le previsioni meteo per sabato 6

Cielo in prevalenza nuvoloso sull’arco alpino e in gran parte del Nord-Ovest, con piogge inizialmente isolate sulle Alpi occidentali, ma in estensione a tutto il settore centro-occidentale dell’arco alpino anche sotto forma di temporali nel pomeriggio; locale coinvolgimento della pianura piemontese in serata. Nel resto del Paese giornata stabile e soleggiata.

Temperature in aumento, eccetto le massime al Nord-Ovest; valori pomeridiani compresi fra 27 e 33 gradi, ma con punte anche superiori al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, specie fra le isole maggiori.