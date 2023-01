Meteo: da oggi, 25 gennaio, vortice di nuovo in azione! Piogge e neve

Oggi, mercoledì 25 gennaio, il vortice di bassa pressione che ha caratterizzato il tempo negli ultimi giorni tornerà ad avvicinarsi all’Italia, causando un nuovo peggioramento del tempo al Sud e medio versante adriatico, con piogge sparse e nevicate in montagna. Giovedì 26 e venerdì 27 il maltempo insisterà prevalentemente al Sud e medio versante adriatico, con nuove piogge, a tratti anche intense, e nevicate sulle zone appenniniche a quote progressivamente sempre più basse.

Nel weekend è previsto un parziale miglioramento del tempo, con residuo maltempo che si concentrerà più che altro all’estremo Sud. Nella parte centrale della settimana il freddo si manterrà su valori normali per il periodo, senza eccessi, mentre nel weekend è atteso un nuovo generale calo termico, perché il vortice di bassa pressione che si posizionerà sul Sud Italia richiamerà venti nord-orientali che faranno affluire aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 gennaio

Prevalenza di bel tempo su Alpi Orientali e regioni centrali tirreniche. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo bello: nel corso del giorno qualche pioggia su Piemonte, Emilia, regioni centrali tirreniche, Puglia, Calabria e Isole; neve su Alpi Occidentali, zone appenniniche e rilievi della Sardegna oltre 700-1000 metri, sulle zone interne della Sicilia oltre 1200-1300 metri. Temperature massime con poche variazioni e in generale vicine ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per giovedì 26 gennaio

Nuvole su gran parte d’Italia. Piogge sparse, localmente anche intense, su Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna Orientale; neve su zone appenniniche e interno della Sicilia oltre 700-1200 metri. Freddo in aumento, con temperature ovunque in diminuzione, gelate mattutine diffuse al Nord. Ventoso per freddi venti da nord o nordest.