Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media

Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
Tendenza13 Settembre 2025 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
La prossima settimana sarà caratterizzata dal rinforzo e il consolidamento dell’alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, ma con tendenza, poi, ad espandersi anche verso l’Europa centrale. Si prospetta, quindi, una lunga fase di tempo stabile con temperature oltre la media in tutta Italia.

Solo martedì 16, la coda di una perturbazione in transito sul centro Europa e diretta verso i Balcani, lambirà il Nord innescando qualche precipitazione lungo le Alpi centro orientali e l’estremo Nord-Est, con qualche strascico nella giornata di mercoledì 17 nel settore dell’alto Adriatico.

Per il resto prevarranno le schiarite e la sostanziale assenza di piogge fino almeno all’inizio della successiva settimana, in un contesto climatico di stampo estivo, con temperature che durante il giorno raggiungeranno valori fra 26 e 30 gradi e punte di 31-33 gradi sulle regioni meridionali e parte del Centro.

Nel fine settimana del 20-21 settembre possibili temporali di calore tipici dell'estate: la tendenza meteo

A completare questo quadro, intorno al prossimo fine settimana, quello del 20-21 settembre, in seguito al fisiologico logoramento della cupola anticiclonica, diverranno probabili brevi temporali di calore, fenomeni tipici dell’estate, che interesseranno le zone montuose fra pomeriggio e inizio serata. E questo proprio in vista dell’Equinozio d’Autunno (che cadrà esattamente lunedì 22 settembre alle ore 20:19) che chiuderà ufficialmente la stagione estiva.

