Meteo, da giovedì 3 agosto rischio maltempo al Nord con calo termico. La tendenza

Martedì 1 agosto la prima perturbazione del mese lambirà rapidamente il Nord, dove già mercoledì 2 si potrà registrare un miglioramento; al Centro-Sud tempo più stabile e caldo non eccessivo. Temperature nella media un po' ovunque, con qualche punta superiore nei settori centro meridionali e nelle Isole Maggiori.

Una seconda perturbazione, più intensa, interesserà il Nord da giovedì 3 agosto con successivo coinvolgimento anche di molte aree del Centro-Sud. Potrebbero verificarsi ancora una volta temporali di forte intensità in diverse zone del Nord: quindi massima attenzione ancora una volta a grandine e raffiche di vento soprattutto nei settori alpini e nell'alta pianura Padana. Al Centro-Sud si profila invece un rialzo delle temperature, soprattutto nel settore Adriatico, al Sud e nelle Isole: valori sui 34-35°C ma con punte anche leggermente al di sopra; in generale tempo stabile e soleggiato.

Venerdì 4 al Nord si preannuncia un'altra giornata instabile con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità, e temperature in calo. Al Centro prime avvisaglie di peggioramento con nuvole in aumento e qualche isolato rovescio nel corso della giornata. Al Sud e in Sicilia condizioni di tempo stabile con venti meridionali in rinforzo e ulteriore impennata delle temperature verso picchi molto vicini ai 40°C.

Primo weekend di agosto con rinfrescata e ritorno della pioggia al Sud e in Sicilia: la tendenza meteo

Nel corso del weekend il fronte di aria fredda raggiunge anche le regioni meridionali, spazzando via la calura e dando il via ad una bella rinfrescata. Sabato 5 agosto, dunque, tempo instabile con possibilità di piogge e temporali non solo al Centro ma anche al Sud e sporadicamente al Nord-Est.

Domenica 6 agosto, la perturbazione, allontanandosi dall'Italia, insisterà ancora un po', in particolare sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia. In base agli attuali aggiornamenti, si profilano a seguire giornate piuttosto gradevoli, con temperature contenute e tempo stabile. Si tratta di una tendenza che necessità di ulteriori verifiche, dunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.