Meteo: da domenica 4 febbraio aria sempre più mite. Ma si intravede una svolta!

Il tenace campo di alta pressione presente sull’Europa sudoccidentale e sull’area del Mediterraneo centrale continuerà a determinare le condizioni meteorologiche anche nei prossimi giorni sull'Italia. Da domenica 4 febbraio, inoltre, l’aria diverrà ancora più mite su tutte le regioni italiane, con temperature che tenderanno a portarsi ovunque al di sopra delle medie stagionali (le anomalie saranno particolarmente marcate sulle Alpi).

Andando più nel dettaglio, domenica andiamo incontro a un tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del Paese. Estesi banchi di nuvolosità bassa, tuttavia, potranno rendere i cieli grigi nell’area del Levante Ligure, sul nord della Toscana, su parti del Lazio, della Campania e della Calabria tirrenica. Nebbie diffuse sulla bassa Val Padana nelle ore più fredde del giorno con accumulo di inquinanti e pessima qualità dell'aria. Temperature in rialzo al Sud.

Alta pressione anche all'inizio della prossima settimana ma inizia a intravedersi un cambiamento: la tendenza meteo

All’inizio della prossima settimana, la situazione generale non cambierà in modo significativo. In seguito, da martedì 6 febbraio e nelle giornate successive inizieremo probabilmente ad assistere ad una lenta ma progressiva erosione del campo di alta pressione. Quindi andremo finalmente incontro a condizioni meteo più dinamiche. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli sulla tendenza appena descritta.