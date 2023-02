Meteo, Carnevale 2023 con clima primaverile: temperature tipiche di fine marzo

Prosegue il periodo di calma meteorologica: secondo le indicazioni dei modelli fisico-matematici il periodo caratterizzato da assenza di piogge e temperature relativamente miti, è destinato a durare per tutto il weekend di Carnevale e almeno fino a metà della prossima settimana. L’assenza di piogge e nevicate andrà così ad aggravare ulteriormente la grave siccità di cui soffre soprattutto il Nord.

Come già accennato, l’insistenza dell’alta pressione sarà anche accompagnata da una massa d’aria decisamente più mite del normale, che manterrà le temperature al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 6-7 gradi, con valori diurni tipici della fine di marzo o addirittura dell’inizio di aprile. I pomeriggi saranno insolitamente caldi anche sulle Alpi, dove nel fine settimana lo zero termico si collocherà tra 3000 e 3400 metri di quota.

Con la forte stabilità atmosferica nei prossimi giorni dovremo anche fare i conti con estesi strati di nubi basse o nebbie al Nord e nelle regioni tirreniche, mentre la qualità dell’aria è destinata a peggiorare, soprattutto nelle grandi città del Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 17

Un po’ di nuvolosità al Nordest, Liguria e regioni tirreniche, ma in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord, specie fra Veneto e Lombardia.

Temperature massime senza grandi variazioni e quasi dappertutto oltre la norma, con valori fino a 15-16 gradi. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 18

Nebbie e nubi basse in Liguria, Nordest e regioni tirreniche con la possibilità di isolate e brevi pioviggini su Levante Ligure e Toscana. Nel resto del Paese cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature oltre la norma, specie nelle aree soleggiate e in particolare sulle aree alpine. Venti in generale di debole intensità. Mari per lo più calmi o poco mossi.