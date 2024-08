Meteo: calura intensa dal weekend! Cosa ci attende a Ferragosto?

Da sabato 10 agosto fino almeno a Ferragosto, l'Anticiclone sarà il protagonista assoluto della scena meteorologica sull'Italia. Questo solito Anticiclone sarà accompagnato da aria molto calda e asciutta. Vivremo quindi giornate con cieli in prevalenza sereni e temperature molto elevate, con anomalie termiche che saranno più marcate sulle regioni del Centro Nord.

Domenica 11 agosto avremo dunque un tempo soleggiato e molto caldo in tutto il Paese, con temperature che rispetto a sabato tenderanno leggermente ad aumentare, soprattutto nelle regioni centro settentrionali dove si potranno superare i 35 gradi anche in Val Padana. Venti generalmente deboli. Nel tardo pomeriggio non si possono escludere brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali.

Nella settimana di Ferragosto la calura non molla la presa: la tendenza meteo

Per la prima metà della prossima settimana, quella che ci porterà al Ferragosto, non sono attesi cambiamenti significativi: l’ondata di caldo è destinata a proseguire almeno fino a giovedì 15. Precipitazioni generalmente assenti salvo brevi e isolati temporali di calore nelle zone interne e sui monti.