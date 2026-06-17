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Meteo, caldo in forte aumento e qualche temporale: le previsioni del 18-19 giugno

Anticiclone nord-africano in espansione verso l'Europa: intensa ondata di caldo con punte di 37-38 gradi. Venerdì rischio di forti temporali al Nord. Le previsioni meteo
Previsione17 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Giugno 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L'Anticiclone Nord-Africano per tutto il resto della settimana garantirà prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino, dove si formeranno improvvisi temporali; solo nella giornata di venerdì, a causa di una perturbazione che lambirà l’Arco Alpino, qualche temporale potrebbe sconfinare anche sulle vicine pianure del Nord. Come spesso capita con l’arrivo dell’Anticiclone Nord-Africano, assieme al sole è atteso anche un graduale aumento delle temperature, con il caldo che diventerà piuttosto intenso soprattutto a partire da giovedì 18 giugno: il picco del caldo africano però è atteso tra da domenica 21 e gli inizi della prossima settimana, quando è probabile che si tocchino anche punte di 37-38 gradi, con possibili record per giugno, specie al Nordovest. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove entro il weekend del solstizio d’estate (previsto domenica 21) lo zero termico si porterà intorno ai 4500 metri, per poi spingersi anche a quote più alte nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per giovedì 18 giugno

Giovedì al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della Penisola con la formazione di temporali isolati sull’Appennino e, più probabili e diffusi, anche sull’Arco Alpino, dove è possibile che insistano fino a inizio serata. Tempo sempre soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche con picchi di 34-35 °C al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti deboli, salvo un moderato Maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po’ mossi; i restanti bacini italiani saranno calmi o poco mossi. A metà giornata temporaneo rinforzo dei venti di brezza, specie lungo i litorali.

Previsioni meteo per venerdì 19 giugno

Venerdì 19 cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità cumuliforme attorno alle zone montuose con sviluppo di temporali o rovesci sparsi su Alpi e Prealpi e in forma più isolata e sporadica, intorno all’Appennino centro-settentrionale. Tra il tardo pomeriggio e la successiva notte potranno essere coinvolte dai fenomeni anche le pianure di Piemonte e Lombardia. Attenzione: in forma localizzata potranno verificarsi episodi temporaleschi violenti, associati a gradine e forti raffiche di vento. Nel resto del Paese il tempo resta soleggiato e molto caldo. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni: massime per lo più comprese tra 28 e 34 gradi, con punte di 35-36 al Nord, sulla Sardegna e nelle aree interne del Centro-Sud. Venti deboli, salvo un temporaneo rinforzo dei venti di brezza, specie lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Giugno ore 19:18

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