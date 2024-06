Meteo, caldo in aumento: torna l'anticiclone africano. Le previsioni dal 17 giugno

Ci attende una settimana di tempo tipicamente estivo, con l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano che andrà rapidamente estendendo la sua presenza sulla nostra Penisola. Tra domani e venerdì quindi il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e stabile, con poca instabilità residua confinata sulle sole zone alpine, mentre le temperature saliranno in tutta Italia, dando avvio alla seconda ondata di calore della stagione, più diffusa e più intensa della precedente.

Il caldo dei prossimi giorni infatti coinvolgerà praticamente tutta Italia, compreso il Nord, con temperature che nella parte centrale della settimana toccheranno picchi anche di 40 gradi, soprattutto al Sud e nelle Isole. Un nuovo parziale cambiamento del tempo, con l’arrivo di una perturbazione e il ritorno di un po’ di piogge al Nord, è possibile tra sabato 22 e domenica 23: si tratta tuttavia di proiezioni a lungo termine, il cui indice di affidabilità è ancora basso e che andranno quindi confermate nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per lunedì 17 giugno

Domani un po’ di nuvole su Alpi e Prealpi, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con pochi temporanei annuvolamenti più che altro al Nord-Ovest. Venti deboli, per lo più a regime di brezza. Temperature massime in leggero aumento al Centro-Nord, pressochè invariate al Sud e Isole: valori quasi dappertutto compresi fra 26 e 32 gradi, con picchi anche di 33-34 gradi. Venti deboli, a regime di brezza.

Le previsioni meteo per martedì 18 giugno

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi sulle Alpi, dove è possibile qualche improvviso rovescio pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il resto d’Italia. Venti di debole intensità, a regime di brezza. Caldo in aumento, piuttosto intenso all’estremo Sud e Isole: temperature massime quasi dappertutto comprese fra 27 e 34 gradi, con punte fino a 36-37 gradi in Sardegna.