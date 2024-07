Meteo, caldo e afa in attenuazione: lunedì 22 temporali al Centro-Sud

In questo inizio di settimana la perturbazione atlantica (numero 7 del mese), che già domenica 21 ha raggiunto l'Italia, attraverserà tutta la Penisola, portando un deciso aumento dell'instabilità anche al Centro-Sud, con numerosi temporali. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un aumento della ventilazione che porterà sull'Italia aria relativamente più fresca , capace di favorire una sensibile attenuazione del caldo afoso, con temperatura e umidità ovunque in calore.

Un altro nucleo di aria relativamente fresca e instabile è atteso nella parte centrale della settimana, e grazie a questo altro passaggio tra giovedì e venerdì parteciperemo a un'ulteriore attenuazione del caldo , con temperatura anche al di sotto della norma in parte del Nord e nel versante adriatico, In base alle ultime proiezioni nel fine settimana potrebbe invece tornare sull'Italia l'alta pressione e quindi anche condizioni meteo più stabili e calde.

Le previsioni meteo per lunedì 22

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Giornata tra sole e nuvole nel resto d'Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Alpi Orientali, Emilia, Romagna, gran parte delle regioni centrali (eccetto la Toscana), Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica e nord della Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro, in Sardegna, Campania e Calabria, a rialzo invece al Nord-Ovest. Ancora punte fino a 37-39 gradi nei settori ionici. Venti di Maestrale sui mari di ponente, anche forti in Sardegna e Sicilia . Mossi o molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati il ​​Mare di Sardegna ei Canali delle Isole: poco mossi l'Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 23

Prevalenza di tempo soleggiato e asciutto al Centro-Sud; da segnalazione solo una residua nuvolosità al mattino sul Basso Tirreno tra Calabria e Sicilia e nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con possibili isolati rovesci tra Marche e Abruzzo . Al Nord giornata variabile e instabile con rovesci e temporali pomeridiani sulle aree alpine ma in forma isolata possibili anche in pianura, specie sulla Val Padana centrale.

Temperatura con punte fino a 34-35 gradi al Centro-Sud ma non sarà un caldo afoso . Venti secchi di Maestrale da deboli a moderati al Centro-Sud dove i mari risulteranno in prevalenza mossi. Un po' mosso anche il Mar Ligure meridionale.