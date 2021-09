Meteo, autunno al via con un 22 settembre in prevalenza soleggiato

Autunno al via con tempo stabile su gran parte d’Italia per l’espansione dell’alta pressione, che nella seconda parte della settimana garantirà condizioni in prevalenza soleggiate e un rialzo termico. Soltanto le isole maggiori e l’estremo Sud risentiranno di una certa instabilità a causa di un vortice di bassa pressione posizionato fra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica. Le temperature subiranno un ulteriore leggero calo al Centro-Sud, finendo sotto la media soprattutto sul versante adriatico, in attesa di un nuovo generale rialzo determinato dall’afflusso di aria più calda dal Nord Africa che, soprattutto da giovedì, invaderà le nostre regioni, con maggior efficacia quelle centro-meridionali dove, nell’ultima parte della settimana, si tornerà su livelli estivi con punte intorno ai 30 gradi o leggermente superiori. Per domenica si profila la possibilità di un peggioramento con nuvole e qualche pioggia al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: evoluzione, questa, che necessita di ulteriori conferme.

Previsioni meteo per mercoledì 22 settembre

Sulle isole maggiori e in Calabria cielo in gran parte nuvoloso con possibili isolati rovesci o brevi temporali. Tempo più soleggiato nel resto dell’Italia, a parte la presenza di un po’ di nubi al Nord-Est, in Lombardia, sulle Alpi centrali e lungo l’Appennino. Temperature massime in leggero calo al Sud, stazionarie altrove: valori compresi tra 21 e 25 gradi al Nord e sul medio Adriatico, fino a 26/27 gradi in Toscana, Lazio e al Sud, e punte di 28/29 gradi nelle Isole. Ventoso per Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale, per venti da est fra le isole maggiori.

Previsioni meteo per giovedì 23 settembre

Tempo instabile in Sicilia con locali rovesci o temporali nei settori meridionali e orientali dell’isola. Sporadiche precipitazioni possibili anche nel sud della Calabria. Nel resto del Paese tempo soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole su Piemonte, alta Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nord-Est e in Sardegna: valori fino a 23-25 gradi al Nord e lungo l’Adriatico, picchi di 27-28 gradi sul settore tirrenico e sulle Isole, fino a 30 gradi in Sardegna. Venti moderati settentrionali sullo Ionio, da est in Sardegna.