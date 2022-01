Meteo, anticiclone protagonista fino al 26 e 27 gennaio. Zero pioggia al Nord, dove si aggrava la siccità

L’alta pressione continuerà a condizionare il meteo sull’Italia per gran parte della settimana, in particolare fino mercoledì 26 e giovedì 27.

Mercoledì 26 gennaio sarà una giornata prevalentemente soleggiata sulle Alpi sulle regioni adriatiche e in Campania. Più nuvole sono previste, invece, al Centro, sulle restanti regioni del Sud e sul nord della Sicilia. Qualche pioggia o pioviggine potrà interessare la Toscana. La giornata sarà grigia, invece in Pianura Padana e Liguria a causa di nebbie e nubi basse, che potranno raggiungere anche la Sardegna occidentale. Le temperature saranno in aumento al Centro-Sud e sulle Isole, mentre tenderanno a calare in Pianura Padana.

Anche giovedì 27 gran parte del Paese sarà sotto l’influenza dell’alta pressione e quindi determinerà condizioni meteo perlopiù stabili. Segnaliamo la probabile presenza di nebbie nelle pianure del Centro-Nord e qualche debole pioggia possibile sul messinese e Calabria meridionale. Sul resto del Paese nuvole irregolari e schiarite. Temperature in aumento quasi dappertutto, salvo locali cali nelle zone nebbiose.

Possibile il ritorno di pioggia venerdì 28, ma non al Nord dove prosegue la siccità

Venerdì 28 potrebbe arrivare un nuovo impulso di aria fredda, con piogge che potrebbero raggiungere specialmente il Centro-Sud. Il Nord dovrebbe restare sotto l’influenza dell’alta pressione, che quindi impedirà l’arrivo di piogge significative sulle regioni settentrionali fino a fine mese, aggravando così le condizioni di siccità.