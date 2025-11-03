Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia

Gli ultimi aggiornamenti meteo per i prossimi giorni confermano che l’anticiclone dominerà la scena sull’Italia fino a giovedì 6 novembre, quando tuttavia saranno visibili i primi segnali di cambiamento per lo sviluppo di un vortice di bassa pressione destinato a riportare le piogge nell’ultima parte della settimana.

La tendenza meteo da giovedì 6 novembre

Giovedì dovrebbero ancora prevalere condizioni di alta pressione sull’Italia, ma già con i primi segni di cedimento e cambiamento. La stabilità atmosferica favorirà ancora la presenza di nebbie tra la notte e il mattino sulla Val Padana centro-orientale e l’alto Adriatico.

In giornata nuvole alte cominceranno ad avanzare da ovest verso la Sardegna, la Sicilia e gran parte del Centro-Nord: si tratterà per lo più di velature, mentre annuvolamenti un po’ più consistenti coinvolgeranno l’estremo Nord-Ovest, il settore ligure e soprattutto la Sardegna - dove tra sera e notte è atteso l’arrivo di piogge anche a carattere di rovescio o temporale.

Le temperature saranno in lieve calo al Nord e in aumento in Sardegna per effetto di moderati venti di Scirocco; in generale sarà un’altra giornata mite per la stagione con valori oltre la norma.

Lo Scirocco e il peggioramento serale sulla Sardegna saranno collegati all’approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, destinato in seguito ad avanzare verso l’Italia condizionandone il tempo nel resto della settimana, probabilmente fino a esaurire la sua azione solo intorno a martedì della prossima settimana.

Secondo le attuali proiezioni, le regioni direttamente interessate da condizioni di tempo instabile o perturbato saranno quelle centro-meridionali mentre il Nord dovrebbe rimanere ai margini del maltempo con solo dei passaggi nuvolosi senza piogge significative. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale nella seconda pare di venerdì dovrebbero raggiungere la Sicilia e il versante tirrenico della penisola, per poi coinvolgere nel weekend anche il resto del Centro-Sud.

L’evoluzione delle fasi piovose sarà molto irregolare e variabile, per cui per dettagli sufficientemente attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni. Dal punto di vista termico è attesa una tendenza a un calo delle massime al Centro-Sud, dove nuvole e fenomeni favoriranno valori più vicini alla norma; al Nord invece le temperature dovrebbero rimanere leggermente oltre le medie del periodo.