Meteo, lunedì 3 novembre: ancora qualche pioggia al Centro-Sud, poi la svolta

Dopo aver attraversato il Centro-Nord ieri, portando maltempo diffuso e localmente intenso, oggi la prima perturbazione di novembre si sposterà verso sud-est e porterà ancora piogge su Sud Italia, Sicilia e medio versante adriatico. Nel resto del Paese, invece, il tempo tenderà a migliorare grazie a un rapido aumento della pressione atmosferica.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano poi che da martedì l’anticiclone tornerà a dominare la scena, garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a giovedì, con temperature in generale superiori alla media e un clima piuttosto mite per la stagione. Nelle ore più fredde del giorno, tuttavia, potremo osservare la formazione di foschie o nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro. Un possibile peggioramento è atteso tra venerdì e il fine settimana, ma l’indice di affidabilità è ancora basso: la tendenza resta da confermare, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per lunedì 3 novembre

Oggi al Nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle regioni centrali, al mattino osserveremo nuvolosità diffusa, con locali piogge tra Abruzzo e Molise, mentre sono attese schiarite decise tra Toscana, Umbria e Marche; nel pomeriggio le schiarite tenderanno ad estendersi anche al Lazio, mentre saranno ancora possibili rovesci tra Abruzzo e Molise.

Al Sud la giornata sarà instabile, soprattutto nel pomeriggio, con il rischio di piogge e temporali tra Campania, Basilicata e Puglia. Locali piogge possibili anche in Sicilia, mentre sulla Sardegna il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso.

Le temperature non subiranno grandi variazioni: al Nord saranno al più in leggero rialzo mentre al Centro, al Sud e sulla Sardegna in generale calo rispetto alla domenica, con valori massimi che difficilmente supereranno i 21-22 °C lungo la Penisola, e punte di 23-24 °C in Sicilia. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti settentrionali, più intensi sul medio-alto Adriatico e sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per martedì 4 novembre

Per la giornata di domani si conferma un generale rinforzo dell’alta pressione: il tempo sarà stabile e non sono previste piogge. Ampie schiarite al Centro-Nord, dove il cielo si presenterà sereno, salvo qualche foschia o nebbia mattutina in Pianura Padana. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole maggiori.

I venti resteranno in prevalenza settentrionali, moderati o localmente tesi da nord-est, con mari a tratti molto mossi. Le temperature si manterranno prossime ai valori normali per il periodo o leggermente al di sopra.