Meteo: ancora estate! Martedì 13 settembre possibili picchi di 35°C: ecco dove

L’estate non molla la presa, con temperature che si ostinano a rimanere sopra la norma climatica del mese di settembre. Il clima resta dunque eccezionalmente caldo per il periodo, complice una decisa rimonta dell’alta pressione, con tempo stabile e caldo di nuovo in intensificazione su tutto il Paese: tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre si attendono picchi locali superiori ai 35 gradi al Centro-Sud, valori che sono anche di 6-8 gradi oltre le medie. Ancora una volta la colpa è da attribuire alla risalita di una massa d’aria sub-tropicale, associata al rinforzo dell’Anticiclone nord-africano verso il Mediterraneo; sentiremo la sua influenza anche per l’innesco di correnti di Scirocco, specialmente sui mari di Ponente.

Questa circolazione meridionale è sostenuta dalla presenza di un centro di bassa pressione sulla Penisola Iberica e proprio da lì si avvicinerà molto lentamente la prossima perturbazione atlantica (la n.4 di settembre) capace di influenzare il tempo sull’Italia: gli effetti di questa perturbazione si sentiranno soprattutto a partire da mercoledì 14 su regioni settentrionali e alta Toscana, con un aumento più marcato della nuvolosità e qualche pioggia a ridosso dei monti; da giovedì 15 il tempo si farà più instabile, specie al Nord-Est e regioni centrali. Restano ancora margini di incertezza significativi sull’evoluzione di questa perturbazione, seguiranno conferme e ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 13 settembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nella seconda parte della giornata passaggio di velature al Nord. Scarsi i cumuli in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi.

Temperature massime in rialzo ovunque; in Sardegna si potranno toccare i 35 gradi, nel resto del Paese il termometro oscillerà tra 27 e 33 gradi, valori sensibilmente superiori alla norma. Venti di Scirocco in rinforzo sul mare e Canale di Sardegna; ancora moderati o tesi da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 settembre

Giornata soleggiata al Sud e in Sicilia; tendenza ad un aumento delle nubi su regioni centrali e Sardegna, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Più nubi al Nord e in Toscana con qualche pioggia fin dal mattino sui rilievi di Piemonte e Val d’Aosta e con instabilità in aumento nel pomeriggio sul settore alpino; qualche pioggia o temporale possibile tra Liguria di levante e nordovest della Toscana.

Temperature in aumento e superiori alla norma in tutte le regioni; giornata estremamente calda in Sardegna dove localmente le temperature massime potranno superare i 35 gradi. Correnti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, che diverranno localmente molto mossi.