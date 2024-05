Meteo, alta pressione lontana: da domenica 19 nuove piogge

Le condizioni meteo continueranno ad essere movimentate tra il weekend del 18-19 maggio e l'inizio di settimana, con l'arrivo di nuove perturbazioni domenica 19 sul Centro-Sud e parte del Nord Italia, e lunedì 20 al Centro-Nord. Quest'ultima perturbazione, la più intensa, potrebbe dare vita a precipitazioni localmente abbondanti.

Nuove fasi di pioggia tra domenica 19 e l'inizio di settimana: la tendenza meteo

Nel dettaglio, domenica 19 già dal mattino avremo cielo nuvoloso al Centro-Sud, con prime precipitazioni isolate tra Sardegna e regioni centrali. Al Nord schiarite, specie nei settori più settentrionali. In giornata peggioramento, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale, su molti settori del Centro, Sud (esclusi i settori ionici), con coinvolgimento dell'Emilia Romagna e di parte del Veneto.

Nella seconda parte della giornata gli annuvolamenti diverranno più diffusi anche sul resto del Nord, con possibili isolati rovesci, specie nel settore alpino. In serata qualche rovescio potrebbe insistere sulle regioni centrali tirreniche. Temperature minime in generale aumento, massime senza grandi variazioni: valori leggermente superiori alla media al Sud e in Sicilia, intorno alla norma altrove.

Nella prossima settimana non sembra arrivare un campo di alta pressione, anzi: il tempo continuerà ad essere variabile e instabile, con il possibile passaggio di una nuova perturbazione ad inizio settimana sulle regioni del Centro-Nord. Questa perturbazione, di passaggio tra lunedì 20 e martedì 21, potrebbe essere intensa a causa delle correnti meridionali che la accompagnano.

A metà settimana il tempo poi dovrebbe comunque rimanere instabile al Nord. Per le regioni meridionali, invece, il tempo sarà complessivamente meno perturbato. Le temperature saranno altalenanti, con valori elevati sopra la media al Sud, nella norma al Centro e leggermente al di sotto al Nord, specie nei momenti perturbati.