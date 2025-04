Meteo: alta pressione in rinforzo! Verso il Ponte del Primo Maggio con caldo estivo

Pressione in aumento già da domani, martedì 29, sull’Italia con gli ultimi episodi di instabilità pomeridiana che tenderanno per lo più a concentrarsi nelle sole aree montuose anche al Centro-Sud. Da mercoledì 30 si conferma poi l’ulteriore e graduale rinforzo dell’alta pressione che nei giorni successivi, probabilmente anche per tutto il ponte del Primo Maggio, favorirà un tempo stabile e diffusamente soleggiato accompagnato da temperature in progressivo aumento.

Il mese di maggio dovrebbe quindi esordire con un caldo ben oltre la norma al Centro-Nord e in Sardegna, con temperature dal sapore estivo. Probabilmente toccheremo massime pomeridiane diffusamente superiori ai 25 gradi e picchi locali vicini ai 30 (valori oltre la norma anche di 6-8 gradi rispetto alle medie stagionali). Secondo le attuali proiezioni, che andranno comunque confermate nei prossimi aggiornamenti, l’alta pressione dovrebbe indebolirsi all’inizio della prossima settimana ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 29 aprile

Inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da metà giornata nubi in sviluppo sulle aree interne e montuose con possibili rovesci e temporali sparsi nelle Alpi centrali, lungo l’Appennino nel settore dal Lazio ed Abruzzo fino alla Calabria e nell’interno della Sicilia. Brevi rovesci più occasionali su Alpi Marittime, Appennino emiliano e monti della Sardegna.

Temperature in aumento, più sensibile nelle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi sul medio e basso Adriatico, nel canale di Sardegna e in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 aprile

Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su quasi tutta l’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di qualche locale cumulo innocuo attorno alle cime dei monti ma con scarso rischio di pioggia.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento con massime oltre le medie, per lo più comprese tra 20 e punte di 25-27 gradi. Venti per lo più deboli con rinforzi di Maestrale sulla Puglia e da est nel Canale di Sardegna.